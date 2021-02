[포토] 도봉구, 다락원체육공원 체육시설 태양광발전 업무협약 맺어

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)은 지난 19일 구청 소통협력실에서 서울에너지공사(사장 김중식), 그리드위즈(대표 김구환)와 ‘태양광 활용 기술개발 지원사업을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약으로 다락원체육공원 배드민턴장 및 테니스장 상부에 시설규모 태양광204kW(테니스장 168㎾, 배드민턴장 36㎾)의 태양광 패널 등을 설치할 예정이다.

서울에너지공사와 그리드위즈는 이번에 설치하는 태양광 설비의 데이터(발전량, 전압, 전류)의 실제 발전량과 예측 발전량을 비교하여 발전량 예측기술의 정확도를 검증하는 한편, 소규모 전력중개사업의 참여 및 활성화에 나설 계획이다.

소규모 전력중개사업은 소규모 발전사업자가 전력중개사업자를 통해 전력을 판매하는 사업이다. 소규모 발전사업자가 1㎿이하의 신재생에너지, 에너지저장장치, 전기자동차에서 생산한 전력을 한국전력·전력거래소와 직접 거래하지 않고 중개사업자와 거래하면 중개사업자는 분산자원의 첨두발전전력을 효율적으로 관리하는 동시에 중개인으로서 판매 전력의 차익을 통해 수익을 얻는 구조다.

이동진 도봉구청장은 “전 세계적인 기후위기 상황에서 태양광발전 같은 지속가능한 재생에너지의 전환은 매우 중요한 사안일 것”이라면서 “이 사업을 통해 공공에서 뿐 아니라 더 많은 곳에서 신재생에너지에 관심을 갖고 참여할 수 있는 기회가 만들어지길 바란다”고 말했다.

