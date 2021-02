이낙연 "추경 이번 주 논의거쳐 다음주 국회 제출될 것"

[아시아경제 나주석 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 21일 재난지원금 지급을 위한 추가경정예산안(추경안)과 관련해 "이번 주 안에 얼개가 만들어지고 다음 주에 국무회의를 거쳐 국회로 제출될 것"이라고 예상했다.

이 대표는 이날 오후 국회에서 민주당 사회연대기금 논의 간담회를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "내일쯤 홍남기 경제부총리, 김상조 청와대 정책실장, 홍익표 당 정책위의장 세 분이 만나 본격 협의가 될 것"이라며 이 같은 일정을 소개했다.

이날 오후 총리 공관에서 열리는 비공개 고위 당정협의회와 관련해서는 "대원칙과 방향은 며칠 전 청와대 간담회에서 이미 나왔다"며 "약간의 구체화가 될지는 해봐야 알 수 있다"고 말했다.

정부와 민주당의 안 사이에 차가 크다는 지적에 대해서는 사실관계가 다르다는 입장도 피력했다. 그는 "기재부 안이 아직까지 제대로 나오지 않았다"며 "당도 복수안으로 전달했기 때문에, ‘당의 안과 정부안의 차이가 있다’고 말하는 데에는 조금 어폐가 있다"고 설명했다. 그는 "논의를 해봐야 된다"며 "세부적인 논의가 이뤄질 것"이라고 말했다. 이 대표는 "추경에서 더 중요한 것은 전체 규모가 아니라 어디까지, 누구에게까지 (지원이 되느냐) 이것이 더 중요한 과제가 될 것"이라고 말했다.

이 대표는 앞서 사회연대기금법 간담회에서 "자영업자, 소상공인, 임시직, 일용직 등 비정규 노동자들은 삶의 벼랑에 내몰렸다"면서 "정부가 재정으로 돕지만 한계가 있다"고 언급했다. 금융권이 사외연대기금 조성키로 한 것에 대해 "그런 노사의 선한 의지를 뒷받침하고 확산을 돕도록 인센티브 강화 등 제도적 장비를 서두르겠다"고 말했다.

그는 "공동체를 유지하기 위해서는 민간의 고통분담과 상부상조가 절실히 필요하다"며 "당은 손실보상제와 함께 이익공유제 모색하고 있다. 가치사슬, 밸류체인 안에 있는 경제주체들은 협력이익공유제로 가치사슬 밖에 있는 경제주체들은 사회연대기금으로 상부상조하도록 하자는 게 저희 생각"이라고 설명했다.

