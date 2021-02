"한화 선수에게 집단 폭행→모르는 분→극단적 선택 암시"…난감한 한화

[아시아경제 최은영 기자] 한화이글스 소속 프로야구 선수 A 씨가 학교폭력(학폭) 의혹에 휘말린 가운데 본인을 피해자라고 밝힌 폭로자가 심리적 고통을 호소하며 극단적인 선택을 암시했다.

20일 자신을 한화의 A 선수 학폭 피해자라고 밝힌 B 씨는 사회관계망서비스(SNS)에 "마음이 편치 않아 여러모로 힘들다. 혹시 갑작스러운 충동으로 죽게 될 때를 대비한 유서를 적어 믿을 수 있는 친구 몇 명에게 나눠줬다"라고 고통스러운 심정을 전했다.

이어 "유서 내용이 공개될 일이 없었으면 좋겠다. 당분간은 언론과 해당 선수 구단 연락을 제외하고는 받지 않으려 한다"며 극단적 선택 가능성을 시사했다.

앞서 B 씨는 지난 19일 SNS를 통해 한화 이글스 소속 유망주 투수 A가 초등학교 시절 학교폭력 가해자였다고 폭로했다.

B 씨는 "초등학교 4학년 때 전학 온 이후 얼마 되지 않아 학교 폭력이 시작됐다. 6학년 때는 결국 따돌림 문제로 전학을 가게 됐다"라며 "집단 폭행과 폭언, 쓰레기 청소함 안에 갇혀 나오지 못했던 일, 교실 곳곳마다 나를 포함한 다른 왕따들의 이름이 욕과 함께 적혀있던 기억 등 이 행위들에 그 또한 참여했던 건 제 이름 세 글자를 걸고 사실"이라고 주장했다.

이어 A 선수의 실명과 얼굴을 공개하며 "저를 쓰레기 보듯 바라보던 사람들이 성공해서 아무렇지 않은 듯 돌아다니는 건 어린 시절 아무것도 모르고 울기만 했던 과거의 저 자신에 대한 가장 큰 배신"이라고 폭로 이유를 덧붙였다.

이에 20일 구단 측은 공식 입장을 통해 "사실관계 파악에 나섰다"라면서도 "현재까지 구단이 얻은 정보로는 주변인과 당사자가 증인으로 제안한 분을 포함한 대부분의 분이 직접 목격한 바나 해당 사안을 들은 바 없다는 입장을 밝히고 있어 사실 여부를 뒷받침할 만한 판단의 근거가 부족하다"라고 전했다.

학교폭력 가해자로 지목된 A 선수는 구단 측에 "잘 모르는 분이다. 다른 초등학교 친구에게도 물어봤는데 모르겠다고 했다"라고 전한 것으로 확인됐다.

그러자 B 씨는 20일 다시 SNS를 통해 "A 선수는 학폭 주도자 중 한 명이었다. 결코 가벼운 방관자나 가벼운 가해자가 아니다"라고 강조했다.

이어 "증언한 제 친구는 같은 반이 아니었기 때문에 가해 현장이나 자세한 정황에 대해서는 잘 모르지만 제가 왕따를 당했다는 것을 알고 있다. 당시 문제를 해결해주려고 하셨던 담임선생님과는 한화 측이 아직 연락하지 못했다. 더 지켜봐야 한다"라고 말했다.

