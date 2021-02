경주 앞바다 '실종 선원' 사흘만에 2명 구조 … 1명은 선박에서 생존(종합)

1명은 무호흡 상태로 구명조끼 입은 채 발견

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주 앞바다에서 홍게잡이 어선이 전복돼 해경이 사흘째 실종 선원에 대한 수색작업을 벌이고 있는 가운데 21일 오전 2명이 잇달아 발견됐다.

1명은 해상에서 무호흡 상태로, 다른 1명은 침몰된 어선 안에서 극적으로 구조됐다.

21일 포항해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시20분께 홍게잡이 어선 거룡호(9.77t, 구룡포선적) 실종 선원 1명이 사고 지점에서 약 14㎞ 떨어진 지점에서 발견됐다. 이 선원은 구명조끼를 착용한 상태로 호흡하지 못하고 있었던 것으로 알려졌다.

이어 1시간30분 뒤인 오전 10시50분께 뒤집혀 있던 어선에 남아있던 선원이 생존 상태로 발견됐다. 한국인 기관장으로 추정되는 이 생존자는 호흡이 있지만 대화는 어려운 상태다.

해경은 2명을 헬기에 태워 인근 병원으로 긴급 후송했다.

한편, 지난 19일 새벽 3시께 포항 구룡포항을 출항한 9.77t급 홍게잡이 어선 거룡호가 감포 동방 43㎞해상에서 침몰됐다. 사고 선박에는 선장 등 한국인 2명과 베트남 선원 3명, 중국 교포 1명 등 모두 6명이 타고 있었다.

