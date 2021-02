포항 해양산업 R&D 센터 착공…경제기반형 도시재생사업 본격화

첨단 해양산업 R&D 센터 착공, 복합·문화예술 거점 조성 등

광주·부천 경제기반형도 주요 마중물 사업 착공 등 본격 추진

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 ICT기반 첨단 해양산업의 연구개발 및 육성을 위한 '첨단 해양산업 R&D 센터'를 착공하는 등 경제기반형 도시재생사업이 활발하게 추진되고 있다고 21일 밝혔다.

지난 17일 착공식을 진행한 R&D 센터는 포항시에서 추진 중인 ?ICT 기반 해양산업 플랫폼」경제기반형 도시재생사업의 핵심 마중물 사업(국비지원)으로, 국비 127억 원을 포함해 총 사업비는 197억 원이다.

경제기반형은 도시재생사업 중 가장 규모가 큰 사업으로 국가 핵심기능(산단, 항만, 공항 철도, 도로, 하천 등)의 정비·개발과 연계하여 도시에 새로운 기능을 부여하고 고용기반을 창출하는 사업이다.

포항 경제기반형 도시재생사업은 2018년 8월 선정된 후 2019년 8월 수립?고시한 바 있는 도시재생활성화계획에 맞춰 추진 중이다. 포항항 구항과 주변지역(76만㎡)을 해양관광·문화·산업 기능이 집적된 신해양산업 도시로 재생하기 위한 사업이다.

이번에 착공하는 R&D 센터는 9,308㎡ 면적의 부지에 지하 1층부터 지상 9층의 연면적 9,450㎡ 규모로 내년 3월 준공될 예정이다.

R&D 센터 내에는 해양레포츠 관련시설과 함께 공장형 실험실, 입주기업을 위한 공용회의실, 코워킹 스페이스 및 오피스, 휘트니트센터, 기숙사형 수면공간 등 각종 편의시설이 입주할 예정이다. 국토부는 첨단 해양산업 분야 기술개발 및 관련 창업활성화 등을 통해 지역 철강산업을 대체할 새로운 성장산업 육성과 산업구조를 개편하는 핵심거점으로 조성할 계획이다.

이와 함께 포항 경제기반형 도시재생사업 내 다른 주요사업들도 점차 가시화되고 있다고 국토부는 설명했다.

송도 해수욕장 일원의 해양레포츠 플레이그라운드(30억원)는 1단계 공사를 지난해 완료하고 2단계 공사를 올해 상반기 중 착수할 계획이다.

또 복합 문화, 예술체험거점 조성(112억원)을 위한 구 포항수협 냉동창고의 리모델링 공사도 내달 착공 예정이며, 항만재개발계획과 연계한 항만재개발사업도 연내 본격적으로 추진될 예정이다.

아울러 광주 경제기반형(광주역 창의문화 스타트업 밸리)의 마중물 사업인 어울림팩토리(20억원)가 지난 1월 공사를 착수했고, 창의산업 플랫폼 ‘스테이션 G’(350억원)도 올해 상반기에 착공할 계획이다.

부천 경제기반형(수도권 창조경제의 거점 부천 허브렉스)은 부천종합운동장역세권 도시개발사업이 지난달 실시계획이 인가(5027억원)됐으며, 마중물 사업인 R&D 종합센터(316억원)는 내달, 지상 뫼비우스 광장 조성사업(5억원)은 4월에 각각 착공할 계획이다.

국토부 도시재생경제과 김동익 과장은 “포항시 도시재생사업과 더불어 다른 경제기반형 도시재생사업들도 가시적인 성과가 나타날 수 있도록 지자체와 함께 보다 사업관리를 철저히 하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr