▲윤정구씨 별세, 윤병운(NH투자증권 IB1사업부 대표)·윤명희·윤영희·윤병선·윤병언·윤병남·윤제남씨 부친상, 조민아(주한 노르웨이대사관)씨 시부상 = 20일, 이대목동병원 장례식장 특2호실, 발인 22일 오후 1시, 장지 국립서울현충원. 02-2650-2742

