강릉항 인근서 카약 전복 1명 실종…해경 수색 중

20일 오후 2시 58분께 강릉시 강릉항 인근 해상에서 카약을 타던 A씨(49)가 실종돼 해경이 수색 중이다.

동해해경에 따르면 이날 오전 7시 40분께 강릉항에서 길이 4m, 2.5마력 카약을 타고 출항한 A씨가 연락되지 않는다며 일행이 신고했다.

해경은 헬기로 실종자 수색에 나서 오후 4시 49분께 강릉항 북동방 약 8.7km 해상에서 카약 추정 물체를 발견했다.

이어 연안 구조정이 현장을 확인한 결과 카약은 전복된 상태였으며 A씨는 보이지 않았다.

동해해경은 경비함정 2척과 구조정 3척, 해군함정 2척, 항공기 2대, 민간드론수색대, 민간해양구조대를 투입해 카약 발견 지점 일대에서 수색을 진행했으며, 야간에도 경비함정을 이용해 수색하고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr