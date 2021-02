이웃 돕고 건강 지키는 ‘걸어서 지구 한 바퀴’

종로구 일상 속 건강실천 프로젝트 ‘걸어서 지구 한 바퀴’ 추진...집중모집기간 2월22~3월3일... ‘워크온’ 앱 설치 종로구 공식 커뮤니티 가입하면 돼... ‘주 5만보, 월 20만보 걷기 실천’, 매월 11일 ‘운동화 신는 날’ 캠페인 전개 등 내용 포함

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 특별한 장비나 비용이 들지 않는 걷기 운동을 장려해 주민 건강을 증진시키기 위해 3월부터 5월까지 일상 속 건강실천 프로젝트 ‘걸어서 지구 한 바퀴’를 추진한다.

구는 그간 주민들이 언제, 어디서든, 스스로 운동할 수 있는 여건을 마련하기 위해 ‘건강체조 보급’, ‘걷기 좋은 길 발굴’ 등 다양한 관련 사업을 진행해 왔다.

지난 2020년에는 코로나 19 장기화 상황에 발맞춰 신체활동이 부족한 주민들을 위해 집에서도 쉽게 요가, 스트레칭 등 운동을 따라할 수 있도록 ‘온라인 생활체육교실’ 동영상을 제작·배포해 호응을 얻었다.

비대면 방식으로 온라인에 줄넘기 2단 뛰기에 도전하는 영상을 업로드하는 ‘종로 쌩쌩이왕 선발대회’ 등을 개최하기도 했다.

올해는 보다 많은 주민들의 참여를 이끌어내기 위해 걷기 플랫폼 ‘워크온’을 활용, ‘걸어서 지구 한 바퀴’를 선보이게 됐다.

이번 프로젝트는 ▲주 5만보, 월 20만보 걷기 실천 ▲매월 11일 ‘운동화 신는 날’ 캠페인 전개 ▲관련 사업과 연계한 챌린지 참여 등의 내용을 포함한다.

아울러 전체 참여자 걸음 수를 합산해 지구 한 바퀴(약 4만 km)에 해당하는 6000만 보를 달성하면 ▲취약계층 지원 또한 실시한다.

참여를 원할 시 2월22일부터 5월31일까지 모바일 어플리케이션 ‘워크온’을 설치, 종로구 공식 커뮤니티 ‘건강도시 종로와 함께 지구한바퀴’에 가입하면 된다.

구는 특히 2월22일부터 3월3일까지를 집중 모집기간으로 정해 대대적 홍보에 나설 예정이다.

가입 후 하루 최소 6000보를 걸은 참여자 100명에게는 소정의 상품을 지급, 추후 ‘걷기 왕’을 선발해 6월 중 시상한다.

이번 걷기 프로젝트와 관련해 보다 자세한 사항은 종로구 건강도시과로 문의하면 된다.

이밖에도 종로구는 3월15일부터 22일까지 7일 동안 '비대면 구민걷기 한마당'(제74회 종로 건강걷기대회)를 개최한다. 워크온 설치 후 참여할 수 있으며, 최고 득점자 1인은 ‘종로튼튼도가니왕’으로 선발해 상품을 증정한다.

참여 신청은 종로구체육회 또는 건강도시과를 통해 하면 된다. 올해는 새로 개방한 북악산 곡장코스 전망대에 포토존을 설치함으로써 주민들에게 색다른 추억을 선사하려고 한다.

김영종 구청장은 “걸어서 지구 한 바퀴는 개인의 건강 증진 뿐 아니라 어려운 이웃을 돕는 데도 참여할 수 있는 의미 있는 프로젝트”라면서 “지속적인 걷기 실천으로 주민들이 행복하고 활기찬 삶을 추구할 수 있도록 지원하고자 한다. 앞으로도 주민 건강과 행복을 최우선으로 두고, 사회적 건강과 개인의 건강을 모두 잡을 수 있는 내실 있는 건강도시 정책을 추진하겠다”고 전했다.

한편 종로구는 주민들이 즐겁게 운동할 수 있는 여건을 마련하기 위해 각종 건강 관련 사업을 추진하고 ‘운동하는 종로 만들기 홈페이지’를 운영하고 있다.

위 주소로 접속하면 관내 운동시설과 프로그램에 대해 자세히 알아볼 수 있으며 인왕산숲길이나 삼청공원순환산책로와 같은 ‘종로건강산책로’의 각 코스별 경로와 소요시간, 난이도, 소모 칼로리와 같은 정보를 습득하고 본인에게 맞는 코스를 알아볼 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr