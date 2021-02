홈트족, 동대문구와 함께 운동하고 선물받고

동대문구, 코로나19로 외부서 체육 활동 힘든 구민 위해 SNS 운동 인증 챌린지...3개월 간 카톡으로 운동 영상 받고 실천 인증 ‘하루2분!데일리 트레이닝’도 진행

[아시아경제 박종일 기자] 코로나19로 실내체육시설 이용이 쉽지 않아 집에서 홀로 운동하는 홈트족이 늘고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)는 어려운 시기에 집에서 체력 증진을 위해 힘쓰고 있는 홈트족을 응원, 코로나19로 인해 위축된 구민의 체육활동을 활성화 하기 위해 비대면 운동 인증 이벤트를 진행한다.

먼저 동대문구 공식 인스타그램을 통해 비대면 SNS 체육활동 ‘#날따라해봐요! 이렇게!’ 챌린지를 진행한다.

3월2일부터 5월28일까지 매주 1회(총 13회) 동대문구 공식 인스타그램에 업로드 되는 운동 영상 및 사진을 따라하는 모습을 촬영(동영상 10초 이상, 사진 3컷 이상), 본인의 인스타그램 계정에 올리거나 동대문구 체육진흥과 이메일(seo5125@ddm.go.kr)로 송부하면 된다.

인스타그램 계정에 인증 영상이나 사진을 올릴 경우 반드시 해시태그 ‘@날따라해봐요!이렇게!’를 붙여야 한다. 동대문구 구민은 누구나 참여 가능하다.

구는 매월 선착순 100명의 참여자에게 모바일커피교환권을 제공, 챌린지가 종료된 후에는 참가횟수가 높은 10명을 뽑아 운동용품을 제공한다.

챌린지와 관련된 자세한 사항은 동대문구 체육진흥과로 문의하면 된다.

또 구는 체력향상 및 운동습관 형성을 위한 온라인 운동 ‘하루 2분! 데일리 트레이닝’도 진행한다.

하루 2분! 데일리 트레이닝이란 사전 신청자를 대상으로 12주(3~5월)간 주차별로 운동영상을 개인 카카오톡으로 제공, 신청자는 영상을 따라 운동한 후 사진을 찍어 주 2회 인증하는 온라인 운동프로그램이다.

동대문구 구민이거나 직장인은 누구나 참여 가능하다. 10주 이상 인증 시에는 운동 소도구를 증정한다.

월 1회 화상채팅(ZOOM)을 통한 단체 운동도 진행되며, 이 시간에는 양운동에 대한 정보 교류 등도 할 수 있다.

참여 신청은 2월28일까지며, 카카오톡 ‘동대문구 일상이 운동이 되다’ 채팅방 하단에 ‘하루 2분! 데일리트레이닝 신청서’를 클릭해 작성 후 1:1채팅으로 ‘데일리트레이닝 참여 신청’을 전송하면 참여 신청이 된다.

자세한 사항은 카카오톡 ‘동대문구 일상이 운동이 되다’를 통해 카톡 문의하거나 동대문구 보건정책과로 전화 문의할 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19 장기화로 실내체육시설 이용이 제한돼 활력을 잃은 구민들이 비대면 운동 인증 프로그램을 통해 다시 체력을 향상, 실제 만날 수는 없지만 온라인 상에서 운동을 함께하는 친구를 만드는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

