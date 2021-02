[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군의회 김형모 의장은 지난 18일 ‘119 릴레이 챌린지’에 동참했다고 19일 밝혔다.

119 릴레이 챌린지는 겨울철 주택화재로 인한 인명피해를 줄이기 위해 각 가정에 주택용 소방시설의 필요성을 알리고자 마련된 캠페인이다.

김형모 의장은 김재승 함평소방서장의 지명을 받아 ‘1(하나의 집·차량마다), 1(하나의 소화기·감지기를), 9(구비합시다)’가 적힌 팻말을 들고 캠페인에 참여했다.

김형모 의장은 “화재로 인한 인명피해는 작은 실천으로 예방할 수 있다”며 “함평군민 모두가 화재로부터 소중한 생명을 지키고 안전해지길 희망한다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr