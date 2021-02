[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,760 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,760 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 "이불 건조도 집에서"…위니아딤채, 16㎏ 대용량 건조기 출시[IPO 돋보기]위니아에이드 상장 최대 난관은 '대주주 회계부정' [IPO 돋보기]딤채 판매·렌탈 '위니아에이드' 연내 코스닥 상장 추진 close 에 대해 회계처리기준 위반과 관련해 상장적격성 실질심사 대상에서 제외하기로 결정했다고 19일 공시했다. 거래소 측은 “오는 22일부터 주권의 매매거래가 재개될 예정”이라고 밝혔다.

