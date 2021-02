인천검단 상업의 중심지에 ‘인천검단 서영아너시티 플러스’ 금일 견본주택 오픈

-풍부한 개발호재 갖춘 검단신도시 내 희소한 상업시설 136실, 섹션오피스 107실 공급

㈜서영건설플러스가 금일 인천 서구 검단신도시 C12-1-2블록에 공급하는 ‘인천검단 서영아너시티 플러스’의 견본주택을 오픈하고 본격 분양에 돌입했다.

인천검단 서영아너시티 플러스는 지하 4층~ 지상 11층으로 조성되며, 검단신도시 내 희소한 상업시설 136실과 섹션오피스 107실이 함께 시공되는 것이 특징이다.

단지의 하부에 조성되는 상업시설의 경우 인천지하철 1호선 검단역(가칭)과 도보 약 1분 거리에 위치한 역세권 상업시설로 검단신도시 메인대로변과 보행자통로에 접한 3면개방형으로 설계돼 탁월한 접근성과 가시성을 확보했다.

특히 검단역 주변을 문화ㆍ상업ㆍ업무ㆍ주거시설의 신개념 복합문화공간으로 탄생시키는 검단역세권 개발사업인 넥스트 콤플렉스 내 조성되는 점에 주목할 만하다. 넥스트 콤플렉스는 자족형 신도시를 추구하는 검단신도시의 중심지가 될 것으로 예측되는 복합 문화공간으로 문화, 상업, 업무, 주거 기능이 수직적으로 융복합된 차별적 도시공간 구현을 목표로 계획되었다.

현재 롯데건설 컨소시엄을 우선협상자로 선정하여 2년 내 착공 계획에 있어 당 사업지 일대가 검단신도시 내 중심상권으로 거듭날 것이라는 분석이다.

상업시설의 경우 같은 건물 상층부에 위치한 107실의 오피스 고정수요에 반경 1km 내에 ‘검단신도시 우미린 더퍼스트’ 등 약 2만여 세대의 고정 배후수요와 지난해 3월 인천 지방법원 북부지원 및 인천지방검찰청 북부지청 신설 확정에 따른 법조타운 개발 시 도보 약 8분 거리에 위치한 법조타운의 소득수준 높은 법조계 종사자 및 법조타운 방문수요까지 품을 수 있을 것으로 보인다.

게다가 인천검단 서영아너시티 플러스가 들어서는 검단신도시 1단계의 경우 상업용지의 비율이 낮다. 검단신도시 1단계 기준 상업용지 비율은 1.12%로 부천 중동신도시 상업용지 비율 10.41%, 평촌신도시 상업용지 비율 4.84% 등 타 신도시 대비 현저하게 낮은 편으로 집객이 수월할 것으로 예상된다.

단지 상층부에 조성되는 섹션오피스 또한 눈여겨볼 만하다. 지난 달 18일 상가정보연구소에 따르면 지난해 전국 업무용 부동산의 거래량은 4,206건으로 19년 3,780건 대비 약 11.3%나 증가한 것으로 나타났다.

이렇듯 섹션오피스의 수요층이 확대되는 가운데, 인천검단 서영아너시티 플러스가 속한 인천서구 주변 권역의 사업체 현황 분석결과 10명 미만의 소규모 사업체가 29,120개소로 전체의 90.12%를 차지했으며, 인접한 김포시 풍무동도 10명 미만의 소규모 사업체가 91.18%를 차지해 이들 수요의 흡수가 기대된다.

또한 인천지방법원 북부지원 및 인천지방검찰청 북부지청 유치에 따른 법조타운 조성으로 법조타운과 연계한 수요들의 입주도 가능할 전망이다.

단지는 모듈형 설계로 조성되어 필요한 면적만큼 매입 가능해 합리적인 가격으로 분양 받을 수 있어 높은 비용효율성을 갖춘 섹션오피스 자체 특화설계에 더해 ㈜서영건설플러스만의 노하우를 담은 혁신설계가 적용된다.

인천검단 서영아너시티 플러스의 섹션오피스는 사무와 라이프스타일이 결합된 도시형 생활오피스로 1~2인을 위한 소호 오피스부터 다수의 인원이 근무 가능한 오피스, 테라스형 특화 오피스까지 다양한 평면을 갖췄다. 게다가 회의실 및 샤워시설 등이 설치되어 사무환경의 편의성을 높였다.

단지의 섹션오피스는 앞서 언급된 인천 지하철 1호선 검단역(가칭)이 신설과 GTX-D 노선 개발, 서울지하철 5호선ㆍ인천지하철 2호선의 연장 사업이 추진 중에 있어 향후 우수한 접근성을 갖춰 직원들의 출퇴근이 편리하며, 인근 산업단지들과 연계성이 크게 개선될 것으로 주목된다.

한편, 인천검단 서영아너시티 플러스의 견본주택은 인천시 서구 당하동 1028-4에 위치한다.

