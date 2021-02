[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 20대 여성이 출근 시간대 부산 도심에서 지게차에 치여 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

19일 부산 해운대경찰서에 따르면 이날 오전 8시 25분께 해운대 신세계 센텀시티몰 근처에서 50대 남성 A씨가 몰던 7t짜리 지게차가 20대 여성을 치었다.

경찰은 당시 여성이 지게발에 부딪힌 뒤 지게차에 깔려 현장에서 숨졌다고 밝혔다.

사고 당시 지게차는 월드마크센텀아파트 쪽에서 센텀시티몰 쪽으로 편도 3차로 도로에서 3차로를 달리고 있었다.

A씨는 황색 점멸신호에 차량을 운행해 보행자 신호등이 없는 횡단보도를 건너던 여성을 들이받고 지나쳤다.

경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

