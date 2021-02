KT, 이시간 주가 +0.19%.... 최근 5일 기관 342만 5995주 순매수

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,400 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 1,261,936 전일가 26,500 2021.02.19 10:41 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 기관 296만 7176주 순매수... 주가 2만 6600원(-0.19%)KT, ‘마음을 담은 클래식’… 수익금 전액 청각장애아동 치료결국 '행정소송' 강수둔 OTT..."음악저작권 요율, 절차부터 위법"(종합) close 은 19일 오전 10시 31분 현재 전일보다 0.19% 오른 2만 6550원에 거래되고 있다. 거래량은 111만 4514주로 전일 거래량 대비 45.22% 수준이다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,400 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 1,261,936 전일가 26,500 2021.02.19 10:41 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 기관 296만 7176주 순매수... 주가 2만 6600원(-0.19%)KT, ‘마음을 담은 클래식’… 수익금 전액 청각장애아동 치료결국 '행정소송' 강수둔 OTT..."음악저작권 요율, 절차부터 위법"(종합) close 은 유무선 종합 통신사업으로 알려져 있다.

2월 16일 하나금융투자의 김홍식 연구원은 ' 추천 사유는 1) 주당배당금 추세 및 전망을 감안할 때 단기 시중 자금이 KT로 유입될 공산이 크고, 2) KT 경영진의 금년도 5G 가입자 보급률, 이동전화 ARPU 성장률 전망치를 감안할때 향후 높은 영업이익 성장이 기대되며, 3) 미디어 컨트롤타워 설립, 비핵심 자회사 매각으로 신성장사업 육성 및 구조조정 기대감이 높아질 전망이고, 4) 케이뱅크 IPO 추진으로 KT 저평가 논란이 더 거세질 것으로 판단되기 때문. '이라며 KT의 목표가를 3만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 KT을 265만 4731주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 92만 5712주 순매도, 342만 5995주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









