[아시아경제 황준호 기자] 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 11,950 전일대비 100 등락률 -0.83% 거래량 229,222 전일가 12,050 2021.02.19 10:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정한국카본, 18억 규모 공급 계약 체결한국카본, 주가 1만 3150원.. 전일대비 2.33% close 은 (주)성신알에스티와 방글라데시 수출용 철도 객차 150량 내장판과 방탄 복합소재와 관련한 공급 계약을 체결했다고 19일 공시했다. 매출액 대비 공급 계약 규모는 1.06%다. 계약 종료일은 2022년7월30일이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr