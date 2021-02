<전보>

◆과장급

▶기획조정실 혁신행정담당관 김병훈 ▶자원순환정책관실 자원재활용과장 서영태 ▶대기환경정책관실 대기미래전략과장 김효정 ▶환경보건정책관실 화학안전과장 손삼기

