호반건설, HP 프린팅 코리아 R&D센터 상량식 개최

[아시아경제 임온유 기자] 호반건설이 ‘HP 프린팅 코리아 R&D센터’의 상량식을 개최하고, 후속 마감공사의 성공적인 완수를 기원한다.

호반건설은 19일 성남시 수정구 고등지구에서 HP 프린팅 코리아 R&D센터의 상량식을 개최한다. 상량식은 건물의 골조 완성을 알리는 것으로 이날 무재해를 염원하는 안전기원제와 함께 진행한다. 이날 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 김광석 HP 프린팅 코리아 대표, 김명열 호반건설 건설부문 대표 등 일부 인원만 참석한다.

HP 프린팅 코리아 R&D센터는 지하 5층~지상 7층, 축구장 9개 넓이에 해당하는 연면적 6만4399㎡ 규모로 조성된다. R&D센터는 지난 2019년 4월 착공해 현재 공정률은 37%이고, 2022년 상반기 준공 예정이다. 친환경 그린빌딩(세계적인 친환경 건축물 인증 제도인 미국 LEED Gold 등급 인증)으로 건립 중인 HP 프린팅 코리아 R&D센터는 위례지구와 판교권역을 잇는 성남 첨단산업의 거점이 될 것으로 기대된다.

김광석 HP 프린팅 코리아 대표는 “판교 사옥에 더해 새로운 R&D센터까지 건립하게 되어 기쁘다. HP의 기업용 프린팅 분야 기술과 전략의 요람인 HP 프린팅 코리아는 연구인력 1000여명 이상이 근무하는 등 국내 진출한 외국계 IT 기업의 R&D센터 중 최대 규모로 운영할 예정”이라며 “R&D센터가 성공적으로 구축됨으로써 HP 프린팅 코리아의 기술력을 한층 높이고, 지역과도 더욱 상생하는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.

김명열 호반건설 건설부문 대표는 “계획대비 골조공사를 조기 완료하는 등 순조롭게 공사가 진행되고 있다”며 "호반건설의 시공 노하우와 기술력을 결집해 HP의 글로벌 기술혁신 거점 위상에 부합하는 건축물이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 호반건설 등 호반그룹 건설계열은 HP 프린팅 코리아 R&D센터를 비롯해 최근 포천 고모리에 산업단지 조성사업, 안성 저온물류단지 개발사업 등을 수주하면서 다양한 분야에서 경쟁력을 강화하고 있다.

