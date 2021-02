기재차관 "6월까지 계란 가공품 5500만개 수입…계란값 개선될것"

19일 '제6차 혁신성장 전략점검회의' 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김용범 기획재정부 1차관은 19일 "오는 6월말까지 계란 가공품 5500만개가 수입될 예정이며 (물가는) 계란 수급 및 가격여건은 점차 개선될 것"이라고 말했다.

김 차관은 이날 정부서울청사에서 열린 '제6차 혁신성장 전략점검회의 겸 정책점검회의 겸 한국판뉴딜 점검회의 겸 제3차 물가관계차관회의'에서 "설 이후 농축산물 가격은 사과·배 등에서 하향 안정세를 보이고 있으나, 계란 등 일부 품목의 강세가 여전히 지속되면서 전반적으로 높은 수준"이라고 진단했다.

그는 "이달 들어 AI 발생 빈도가 줄고 민간기업의 계란가공품 수입도 확대되면서 계란 수급 및 가격여건은 점차 개선될 것으로 예상된다"며 "불안요인이 상존하고 있는 만큼 신선란 2400만개 추가 수입을 차질없이 진행하고, 신속한 통관·유통 등을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 언급했다.

이어 "쌀은 정부 비축물량을 방출하고 양파·과일 등은 민간수입·물량 출하 확대 등을 독려해 농산물 가격안정화를 위해 노력하겠다"며 "최근 농축산물뿐 아니라 원유, 비철금속 등 주요 원자재 가격의 강세도 지속되고 있는 만큼 정부는 곡물, 원유 등 분야별 점검을 강화하고 물가관계차관회의 등을 통해 대응방안도 마련할 것"이라고 했다.

이날 회의에서는 국민 안전과 관련된 SOC에 디지털화를 접목하는 방안이 논의되기도 했다.

김 차관은 "2025년까지 14조8000억원을 투입해 주요간선도로에 지능형교통체계(ITS) 및 자율협력주행체계(C-ITS)를 구축하겠다"고 말했다.

그는 "올해는 수도권 광역철도와 경부고속철도에 상시점검이 가능한 스마트 관리체계를 구축하고, 내년엔 전국 15개 공항에 생체정보를 활용한 비대면 탑승수속 시스템을 마련할 것"이라고 했다.

