CJ오쇼핑, 3월14일까지 '신나는 신학기' 기획전

[아시아경제 김유리 기자] CJ오쇼핑은 개학을 맞아 3월14일까지 '신나는 신학기' 기획전을 연다고 19일 밝혔다. TV홈쇼핑과 온라인몰을 통해 동시 진행되는 이번 행사에는 아동 전집, 영어 스피킹, 독서 프로그램 등 다양한 상품이 준비됐다.

오는 23일 오후 12시35분에 방송되는 '옥스포드 리딩트리(ORT) 퓨처팩'은 영국 옥스포드 대학 출판부가 발행한 디지털 영어 학습 콘텐츠로 모바일 디바이스를 통해 어디서나 학습 가능하다. 최대 4대 기기에서 동시접속 할 수 있다. 영국 초등학교 80% 이상이 사용하고 있는 이 교재는 국내 정규 교육 과정에서 다뤄지는 핵심 문법을 자연스럽게 습득하게 해주며 미국과 영국의 발음을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 방송 중에는 CJ오쇼핑 단독으로 ORT와 함께 이용할 수 있는 워크북 책자도 함께 제공된다. 현재 35권 체험팩을 990원에 7일간 이용할 수 있는 깜짝 이벤트를 실시 중이다

25일 오후 12시35분에는 1997년 절판 이후 2019년 말부터 다시 선보이고 있는 계몽사의 '디즈니 그림명작 전집'이 판매된다. 80년대를 풍미한 월트디즈니의 감성을 총 60권의 전집 세트로 만나볼 수 있는 이 제품은 아이는 물론이고 이제는 부모가 된 30~40대들의 추억을 자극하며 론칭방송에서 큰 반향을 불러 일으켰다. 제품을 구매한 고객들은 CJ몰에 '아이보다 내가 더 옛 추억에 잠겨 읽었다'는 댓글을 남기기도 했다. 현대식 문법과 맞춤법에 따라 인쇄됐으며 모서리는 안전을 위해 라운드 처리됐다. 보관을 위한 박스 패키지도 함께 제공된다.

연령대에 맞는 도서 선택이 고민인 부모를 위해선 비룡소 '북클럽 비버' 독서프로그램 상품이 26일 오후 12시35분 방송된다. 이번 신학기 특집전을 맞아 3월호를 소개하는 CJ오쇼핑 단독 상품이다. 전문가의 감수를 거친 4세부터 초등학교 2학년까지의 연령별 필독서 중 아동 선정단이 직접 고른 도서를 매달 4권씩 워크북과 함께 제공한다.

CJ오쇼핑은 "이외에도 CJ몰에서는 3월14일까지 한 달간 시공주니어 초등문고, 비룡소 그림동화, 호두 잉글리시, 천재 월간학습지 등의 스테디셀러를 업계 최고 수준의 조건에 판매한다"며 "새로운 희망을 준비하는 새학기에 좋은 조건으로 준비한 도서 학습 상품이 고객들에게 조금이나마 새로운 희망을 심어줄 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

