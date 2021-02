경복대, 산업체 위탁 교육생 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경복대학교가 오는 23일까지 2021학년도 산업체 위탁 교육생을 모집한다.

모집학과는 드론건설환경과, 친환경건축과, 복지행정과, 아동상담보육과 등이다.

산업체 위탁교육은 산업체에 재직중인 근로자에게 계속 교육의 기회를 제공해 자기발전을 도모하고 현장실무 적응능력 향상을 통해 산업체에서 필요로 하는 우수한 전문인력을 양성하는 교육제도다.

교육 이수생은 일반학생과 동일한 전문학사를 취득할 수 있다.

학사학위 전공심화과정 설치학과로 입학하는 경우 4년의 교육과정으로 학사학위를 취득할 수 있다. 대학원 진학도 가능하다.

지원자격은 고교졸업 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람으로 입학시점(2021년3월1일) 기준으로 산업체에 재직 중이고 재직경력 9개월 이상인 경력자다.

수업은 야간에 진행되며, 매학기 수업료의 30%를 감면받는다.

원서 접수는 이달 23일까지다. 접수처는 ㈜유웨이, 남양주캠퍼스 학생성공센터다.

합격자 발표는 이달 25일이며, 등록은 26일까지다. 자세한 사항은 경복대 입학안내 홈페이지를 참조하면 된다.

경복대는 2017~2019 3년 연속 수도권대학(졸업생 2000명이상) 통합 취업률 1위에 이어, 2020 졸업생 2000명 이상 대학 중 취업률 전국 1위를 차지했다. 또한 2018 교육부 대학기본역량진단평가에서 자율개선대학에 선정되는 등 교육역량이 매우 우수한 대학으로 인증받고 있다.

