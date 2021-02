서울시, 전국 단위 '재난현장 지휘관 인증 표준모델' 개발 협력

‘가상재난훈련 시나리오’ 소방청과 타 시·도에 공유

작년 서울소방관 실습·평가·면담 등 거쳐 서울형 재난현장 지휘관 112명 통과·배출

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 19일 국민 안전을 위해 서울형 재난대응역량 강화 노하우를 소방청에 공유하고 재난현장 지휘관 인증제 표준모델 개발을 위해 협력하겠다고 밝혔다.

소방재난본부에 따르면 두 기관은 재난현장 지휘관 역량 강화의 필요성을 공동 인식하고 소방청에서 추진 중인 현장지휘관 인증제 발전방안 모색과 전국단위 평가 표준모델 개발을 위해 양측이 긴밀하게 협력하기로 했다.

이에 소방재난본부는 지난달에 △평가표 △역량지표 △진행절차 △평가사례 △평가기법 등에 대한 자료를 소방청에 제공했다. 소방재난본부는 앞으로 관계자 회의 등 상호 협력을 통해 △가상 재난환경 △평가 시나리오 등 그동안 서울시 소방재난본부에서 축적한 노하우를 지속적으로 공유해 나갈 계획이다.

아울러 지난해 2월부터 운용중인 ‘서울형 재난현장 지휘관 자격 인증제’는 초급 지휘관(소방위), 중급 지휘관(소방경), 고급 지휘관(소방령 이상)으로 구분한다.

각 계급별 소방공무원은 전문지식·경험을 고려한 교육과 사례중심의 가상현실을 이용한 지휘실습·평가, 전문가 면담 등의 과정을 모두 통과해야 ‘재난현장 지휘관’ 인증을 받게 된다.

또한 국내 최초로 구축한 ‘재난현장 지휘역량 강화센터’가 활용 중인 가상재난훈련 시나리오도 소방청 및 타 시?도에서 활용될 수 있게 공유한다.

최태영 서울시 소방재난본부장은 “그동안 대도시 환경에 특화된 재난대응 노하우를 쌓아왔다”며 “서울시민 뿐 아니라 국민 모두의 안전을 위해 소방청의 재난대응체계 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.

