[아시아경제 이정윤 기자] 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 53,400 전일대비 2,400 등락률 +4.71% 거래량 944,554 전일가 51,000 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"콜마비앤에이치, 지속적인 성장 모멘텀 보유"원자력연, 제5호 연구소기업 출범…"제2의 콜마비앤에이치로 육성"콜마비앤에이치, 주가 5만 200원 (-7.72%)… 게시판 '북적' close 는 18일 지난해 연결기준 영업이익이 1091억5035만원으로 전년대비 47% 증가했다고 공시했다.

같은 기간 매출액은 6068억9155만원으로 38% 늘어났고 당기순이익은 802억1751만원으로 47% 증가한 것으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr