용인경전철 15개 역사에 스크린도어 설치…56억 투입

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 18일 경전철 15개 역사 모든 승강장에 안전사고 예방을 위한 반밀폐형 스크린 도어 설치를 완료했다.

용인 경전철은 국내 모든 지하철ㆍ전철 역사 중 유일하게 스크린 도어가 없이 선로침입검지장치를 설치해 운영했으나, 급정차에 따른 승객 부상이나 전동 휠체어의 선로 추락사고 등 안전에 대한 문제가 제기돼 왔다.

용인시는 이에 따라 시비 45억7000만원과 국ㆍ도비 11억1000만원 등 총 56억8000만원을 들여 스크린 도어를 설치했다.

시는 국내 회사와 계약해 기술 국산화와 동시에 약 195억원의 예산 절감 효과를 거뒀다.

경전철 열차와 무인 자동열차제어시스템을 제작ㆍ공급한 캐나다 봄바디어가 제시한 스크린도어 설치 견적은 250억원이었다.

백군기 용인시장은 이날 시청ㆍ용인대역 승강장을 찾아 스크린도어 작동 모습을 꼼꼼하게 점검하고, 관계자들을 격려했다.

백 시장은 "시민들이 안전사고에 대한 걱정 없이 안심하고 경전철을 이용할 수 있길 바란다"며 "시민들이 어디서나 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 대중교통 인프라를 개선해 나가겠다"고 강조했다.

시는 문제 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 각 역사에 전문 기술자를 3개월 간 배치한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr