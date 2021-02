눈이 녹아 비가 된다는 절기 우수(雨水)이지만 매서운 추위가 이어진 18일 서울 양화한강공원에서 시민들이 두터운 옷차림을 한 채 산책하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

