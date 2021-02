화이자 "남아공발 변이에 효과 불분명"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동개발한 코로나19 백신이 남아프리카공화국발 변이 바이러스에 예방효과가 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 화이자-바이오테크는 지난달까지만 해도 남아공발 변이에 대해 백신 효력 감소가 거의 없다고 밝혔다.

17일(현지시간) 주요 외신에 따르면 화이자-바이오엔테크는 텍사스주립대 의과대학(UTMB)과 공동으로 남아공 변이인 B.1.351과 같은 변이 특색을 지닌 바이러스를 배양해 실험실에서 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

연구진은 미국에서 흔히 유행하는 코로나19 바이러스와 비교할 때 남아공발 변이 바이러스처럼 변형된 바이러스에 감염되면 항체의 보호 수준이 3의 2 정도 감소했다고 설명했다.

화이자-바이오엔테크는 남아공발 변이에 자사가 개발한 백신이 예방효과를 지닐지 불분명하다고 밝혔다. 외신은 "백신의 효과 유무를 판가름할 항체 보호력에는 설정된 기준이 없기 때문에 3분의 2 감소가 백신 효과가 없다는 것을 의미하는지는 명확하지 않다"고 설명했다.

화이자-바이오엔테크는 그런 맥락에서 자사 백신이 여전히 바이러스를 무력화할 수 있고 남아공발 변이를 대상으로 한 임상시험에서 예방효과가 약화한다는 증거는 아직 없다는 점을 강조하기도 했다.

화이자-바이오엔테크는 변이 바이러스의 위협에 맞서 백신에 투자를 계속하고 있으며 개변조한 백신이나 예방효과 증강용 접종(부스터 샷)을 개발하는 방안을 규제당국들과 논의하고 있다고 밝혔다.

