렉키로나주 효능 논란 일축… '백신 주권' 내세운 셀트리온

서정진, 다양한 의혹에 직접 반박

백신 개발 의지까지 내비쳐



경증효과 효과성 부분 논란에는

"바이러스 감소·임상 시간 감소

모두 동일하게 효능 나타나"

[아시아경제 김지희 기자, 이춘희 기자] 서정진 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 319,500 전일대비 2,000 등락률 -0.62% 거래량 354,196 전일가 321,500 2021.02.18 13:03 장중(20분지연) 관련기사 서정진 "변이와의 싸움 멈추지 않겠다… 백신 개발도 준비"[e공시 눈에 띄네] 코스피-17일셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.46% close 명예회장이 의료기관에 공급이 시작된 자사의 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나주(CT-P59)’와 관련해 제기된 다양한 의혹에 대해 반박하며 효능 논란을 일축했다. 그는 출현하고 있는 다양한 항체에 대해서도 이미 대응이 이뤄지고 있다고 강조하는 한편 만약 불가피하다면 백신 개발에 적극적으로 나서겠다는 의지도 드러냈다.

백신 주권 중요… 직접 개발까지 염두

서 명예회장은 18일 오전 온라인 기자 간담회에서 "국민들이 (변이에 대해) 무대책으로 있게 하진 않겠다"며 변이 바이러스에 대한 치료제 개발을 이어가는 한편 백신 개발에 대한 의지도 시사했다. 그는 이 자리에서 ‘기술 주권’을 언급하며 "수입품에 의존하다보면 변이 바이러스 대응이 6개월~1년 늦어진다"며 미리 대처해야 한다는 점을 누차 강조했다.

서 명예회장은 백신 개발과 관련해 "항체를 만든다는 건 항원을 만들 수 있다는 의미"라며 "코로나19 백신의 기술 주권의 문제를 고려했을 때 기술자립을 못 할 경우 백신 업계까지 진출해야 하는 게 아니냐는 고민을 하고 있다"고 말했다.

그는 "백신을 만들 수 있는 준비는 돼 있다"면서도 "코로나19 백신이 하고 싶은 게 아니라 향후 변이에 따라 2가, 3가 백신을 만들어야 할 때 우리나라에 대한 공급량이 늦어지면 해야 한다는 의미"라고 설명했다. 이어 "경제성이 나오는 사업이 아니지만, 국가 기술자립을 위해 필요하다면 영리성 안 따지고 긴급하게 할 준비는 돼 있다"면서 "우선 백신 주권을 확보하길 바란다"고 덧붙였다.

세계적 제약사들이 코로나19 변이 바이러스용 백신 개발에 착수한 것으로 알려진 상황에서 우리나라가 백신 개발에서 뒤처질 경우 개발에 뛰어들겠다는 것으로 풀이된다.

"렉키로나주 효능 충분하다"

현재 렉키로나주는 임상 2상을 완료했으며 코로나19 환자의 증상 악화로 인한 입원, 산소치료 등을 줄이기 위한 임상 3상을 진행 중이다.

셀트리온 측은 이와 관련해 지금껏 이뤄진 임상 시험 결과에 대해 자세하게 설명했다. 김성현 셀트리온 임상기획담당장은 "앞선 임상 결과에서 환자 발생 비율이 높지 않아 통계적으로 유효하지 않아 보일 가능성은 있다"며 "임상 3상에서 대규모 환자 대상으로 정확히 통계적 유의성을 보이겠다는 목표인 만큼 이를 고려해달라"고 부연했다.

허가 과정에서 가장 큰 논란이 된 경증환자에 대한 효과성 부분에 대해서도 김 담당장은 "바이러스 감소 효과, 임상적 시간 감소 효과가 경증환자에게서 모두 동일하게 나타났다"며 "다만 이 효과가 약물 경제성 측면에서 나이가 어리고 기저질환이 전혀 없는 환자들에게 유효한가라는 점에선 다른 평가가 가능하다"고 전했다.

이날 셀트리온은 이외에도 렉키로나주와 관련해 불거지고 있는 논란에 대해 적극적으로 반박에 나섰다. 일각에서 제기된 중화항체가 오히려 바이러스의 감염을 돕는 ‘항체의존면역증강(ADE)’ 현상 논란에 대해 서 명예회장은 "ADE는 코로나19 현상이 아닌 뎅기열 바이러스 현상"이라며 "여태까지 (코로나19와 관련해) 보고되지 않았다"고 강력 반박했다. 김 담당장도 "ADE 현상은 특이적 조건이 맞아야 한다"며 "셀트리온을 포함한 다른 회사에서도 지금껏 ADE 부작용을 발견한 적이 없고, 임상 착수 전 세포, 동물실험을 통해 충분히 확인했다"고 답변했다.

서 명예회장은 가격 논란에 대해서는 "제품에 필요한 원부자재, 직원 인건비, 꼭 필요한 비용들만 부여됐다"며 ‘제조원가’ 수준의 공급이 이뤄졌음을 누차 강조했다. 다만 자세한 가격에 대해서는 "수출 문제가 얽혀있다"며 "정부에서도 공개하지 않을 것"이라고 말을 아꼈다. 이 밖에 특혜 논란에 대해서도 서 명예회장은 일축하는 반응을 보였다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr이춘희 기자 spring@asiae.co.kr