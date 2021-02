[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 삼보산업=2020년 결산시 전환사채 평가 손실 90억1705만원

◆ 큐에스아이=보통주 1주당 50원, 상환전환우선주 1주당 75원 현금배당 결정

◆ 서진시스템=시설자금 및 운영자금 확보 위해 총 700억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 장원테크=타법인 증권 취득 자금 위해 250억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 엠투아이=보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정

◆ 이엑스티=타법인 증권 취득 자금 마련 위해 250억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 삼본전자=타법인 증권 취득 자금 마련 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 인터파크=운영자금 확보 위해 156억원 규모 자사주 처분 결정

◆ 네스엠=거래소로부터 상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ 대유에이피=2020년 66억원 규모 파생상품평가손실 발생

◆ 상상인인더스트리=8일 공시한 28만868주 규모 유상증자 결정 철회

◆ 하이소닉=운영자금 확보 위해 50억원 규모 유상증자 결정

◆ 한국파마=보통주 1주당 50원 현금배당 결정

◆ 아이오케이=운영자금 확보 위해 10억원 규모 유상증자 결정

◆ 포비스티앤씨=거래소로부터 상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ GV=공시불이행으로 불성실공시법인 지정

