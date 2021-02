달걀 2개 분량의 단백질 12g을 한 봉지 안에 담아

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 '닥터유 단백질볼'을 출시한다고 18일 밝혔다.

닥터유 단백질볼은 아몬드에 단백질 크런치와 초콜릿을 더한 제품이다.

오리온은 지난 1월 '닥터유'의 브랜드 정체성을 기존 '영양 설계 과자'에서 기능성 원료를 넣은 '기능성 표시 식품 브랜드'로 재정립하고 올해 제2도약에 나선다고 밝힌 바 있다. 닥터유 리브랜딩 발표 이후 ‘닥터유 제주용암수’를 출시했으며, 이번에 선보인 닥터유 단백질볼 외에도 연내 음료, 젤리, 초콜릿 등 건강을 강조하는 다양한 닥터유 제품들을 공격적으로 내놓을 계획이다.

