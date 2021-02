용산구 '상금 최고 100만원' 국민 제안 접수

구정 업무 전반에 관한 창의적 아이디어 접수...창안등급별 50만~100만원 상당 상금 지급

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(성장현 구청장)가 구정 업무 개선 및 조직 역량 강화를 위해 국민 ·공무원 제안 제도를 활성화한다.

제안내용은 구정 업무 전반에 관한 창의적 아이디어와 정책이다.

일반 통념상 적용하기 어렵다고 판단되는 것, 단순 건의사항, 특정 개인 ·단체 ·기업 등 수익사업과 그 홍보는 제안에 해당되지 않는다.

제안은 구 발전에 관심 있는 국민이면 누구나 할 수 있다. 국민신문고 홈페이지 또는 구 홈페이지 구민참여(아이디어 뱅크)란에서 제안서를 작성, 제출하면 된다.

오프라인 접수도 가능하다. 관할 동주민센터에서 접수창구를 운영한다. 기획예산과 담당자 앞으로 제안서를 보낼 수도 있다. 관련 양식은 구 홈페이지 구민참여(아이디어 뱅크 공지사항)란에 게시했다.

구는 접수한 제안을 분류, 소관부서에서 채택·불채택 여부를 검토하고 연말에 제안심사위원회를 열어 우수제안을 선정한다. 우수제안에는 창안등급별 50만~100만원 상당 상금을 지급할 예정이다.

지난해 구는 국민 ·공무원 제안 269건을 접수, 우수제안자 8명(공무원 1명 포함)에게 상금 50만원씩을 지급했다.

선정된 내용은 ▲공공도서관 열람실 내 어르신용 추천 도서목록 비치 ▲우리동네 아이돌봄시설 안내 ▲신종코로나 확산 방지 도서관 책 소독 홍보 ▲건설공사장 안내표지판에 부실시공 신고전화 표기 · 운영 등이었다.

국민 · 공무원 제안 외 구는 우수기관 벤치마킹도 강화한다. 이달 중 부서(동)별 실행팀을 구성, 벤치마킹 과제를 찾고 오는 8월까지 현장방문 등 조사를 이어간다. 바로 실행할 수 있는 사업은 즉각 도입, 예산이 소요되는 사업은 내년 신규사업으로 편성할 예정이다.

성장현 용산구청장은 “국민 여러분의 톡톡 튀는 아이디어가 용산을 변화시킨다”며 “우수한 정책을 찾고 실행하는 데 1300여 공직자가 역량을 집중할 것”이라고 말했다.

