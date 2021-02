‘철수 검토’ LG폰 실구매가 뚝…LG윙 공시지원금도 상향

[아시아경제 조슬기나 기자]스마트폰 철수 갈림길에 선 LG전자의 최신 단말기 실구매가가 크게 하락하고 있다. 사실상 사업 철수를 염두에 둔 재고떨이가 본격화하고 있다는 분석이 나온다.

18일 관련 업계에 따르면 SK텔레콤은 전날 LG전자의 전략 스마트폰 ‘LG윙’에 책정된 공시지원금을 최대 17만원에서 50만원까지 높였다. 요금제별로는 10만~17만원에서 38만9000~50만원으로 상향 조정됐다.

이에 따라 소비자들의 실구매가는 유통망의 추가지원금을 포함해 52만원대까지 내려간다. 작년 10월 출시된 LG윙의 출고가는 109만8900원이다. 이 스마트폰은 전면 스크린을 가로로 돌리면 아래에 두 번째 스크린이 나타나는 폼팩터로 LG의 혁신전략 ‘익스플로러 프로젝트’의 첫 작품이었다.

SK텔레콤에 앞서 LG유플러스 역시 지난해 12월 LG윙의 공시지원금을 출시 3개월 만에 60만원까지 높인 상태다. KT는 최고 요금제 기준 24만원으로 이통 3사 중 가장 낮은 수준이지만, 조만간 지원금 상향을 검토 중인 것으로 전해졌다.

서울 영등포구에 위치한 한 판매점 관계자는 "LG윙을 비롯한 LG전자 단말기 지원금은 더 높아질 것으로 보고 있다"며 "철수 가능성을 우려한 재고떨이 성격도 더해지고 있기 때문"이라고 언급했다. 공시지원금은 이동통신사와 제조사가 함께 부담하며 각각의 부담 정도는 공개되지 않는다. 여기에 추가되는 유통망의 지원금은 공시지원금의 15%다.

현재 LG전자의 공식 온라인몰에서는 이달 중 LG윙을 자급제로 구입할 경우 신세계 상품권 20만원을 지급하는 행사도 진행 중이다. 또한 당근마켓을 비롯한 중고마켓 애플리케이션에도 사용한 적 없는 LG윙 미개봉·단순개봉 상품이 40만~50만원에 매물로 나와 있다. 이는 출고가의 절반 수준에도 못 미친다.

실구매가가 뚝 떨어진 것은 출시 5개월 차인 LG윙뿐만이 아니다. LG전자의 스마트폰 철수설이 거세졌던 지난달 LG유플러스는 LGV50의 공시지원금을 최대 73만원으로 상향 조정했다. 같은 달 SK텔레콤도 LGV50S의 공시지원금을 최대 60만원으로 높였다. LG전자는 작년 상반기 출시한 LG벨벳의 LTE 버전을 사실상 0원폰인 알뜰폰 사업자 전용으로 국내에 출시하는 등 재고 소진 움직임을 보이기도 했다.

