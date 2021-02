[아시아경제 김희윤 기자] 17일 유럽 주요국 증시가 장 초반 대부분 약세다.

17일(현지시간) 영국 FTSE100 지수는 전장 대비 0.02% 상승한 6750.26을 기록 중이다. 독일 DAX지수는 0.48% 떨어진 1만3997선에서 움직이고 있다.

한편 프랑스 CAC지수는 5756.49로 0.52% 떨어진 모습이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr