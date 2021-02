진주시-스템-드림피에프와 투자협약(MOU) 체결

뿌리일반산업단지, 2개 기업 160억원 투자확정

130명 일자리창출 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 시청 기업인의 방에서 ㈜스템, ㈜드림피에프와 160억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 경제 위기 속에서도 유망산업의 투자 기업을 발굴하고 산업 다변화를 위한 국내기업의 투자유치를 성사시켜 신축년 지역경제 회복에 힘찬 출발을 시작했다.

이날 투자를 결정한 2개 기업은 뿌리일반산업단지에 총 160억원 투자와 130명의 신규 채용해 침체된 지역경제와 일자리 창출에 활력을 불어넣을 것으로 기대되고 있다.

㈜스템은 항공기 부품 가공 및 조립 등 기체 구조물 전문 제조기업으로 향후 한국항공우주산업㈜의 차세대 한국형전투기(KF-X), 소형무장헬기(LAH) 및 소형민수헬기(LCH)와 같은 군수 제품 생산에 적극 참여하고, 보잉, 에어버스 등 대형 민간항공기 제조 기업과의 사업 연계를 위해 해외 시장으로 사업을 점차 확대해 나갈 전망이다.

㈜드림피에프는 농업 혁신을 통한 미래 6차 산업의 선두 기업으로 스마트팜 운영을 위한 농업 부자재에서부터 운영 소프트웨어 개발 및 보급에 이르기까지 스마트팜 기반의 미래 농업생태계를 구축하고 국내 농업의 첨단화와 글로벌 농업의 경쟁력 향상을 위해 지속 투자할 계획이다.

조규일 진주시장은 새해 덕담을 시작으로 “지속되는 경제위기와 위축된 기업 운영에도 신규로 조성한 뿌리일반산업단지에 투자를 결정해 주신 기업인에게 감사드린다”며 “이번의 투자가 결코 아깝지 않도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

뿌리일반산업단지는 진주시 정촌면 예하리 일원에 96만2460㎡의 규모로 2625억원이 투입돼 지난달 28일 준공인가를 받았고 현재 약 38%의 분양률을 달성하고 있다.

4차 산업에 대응하기 위한 정부의 ‘뿌리 경쟁력강화 종합계획’발표에 따라 뿌리산업을 기존 금속소재 중심의 공정기술에서 벗어나 플라스틱, 고무, 세라믹 등 소재 범위를 6개를 늘리고 정밀가공, 3차원 인쇄, 로봇 등 뿌리기술을 14개로 확대 추진하고 있다.

이번 뿌리기술 범위 개편으로 뿌리산업 공급망 안정화 및 고부가 가치화로 새로운 뿌리산업의 지원체계를 마련할 예정이다.

시 관계자는 “정촌일반산단, 뿌리일반산단, 항공국가산단을 잇는 특성화된 산업 클러스터를 확보함으로써 항공우주, 뿌리, 세라믹, 기계산업 등 미래의 첨단산업을 견인할 중심축이 될 것”이라며 큰 기대감을 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr