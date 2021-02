이형석 의원 “지역 맞춤형 코로나 백신 접종 지원책 강구해야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이형석 국회의원(더불어민주당·광주 북구을)이 지역의 인구밀도와 의료기관 위치에 따라 예상 백신 접종 맞춤형 지원이 필요하다고 목소리를 냈다.

이형석 의원은 17일 국회 행정안전위원회의 행정안전부 업무보고에서 “26일부터 시작되는 코로나19 백신 접종이 순조롭게 진행돼야 집단면역이 이뤄지고 궁극적으로 국민 모두가 일상을 되찾게 된다”면서 “행정안전부는 각 지역별 여건을 고려해 총력 지원에 나서야 한다”고 말했다.

이 의원은 최근 국토연구원이 만 65세 이상 고령자를 대상으로 독감백신 접종 지정의료기관의 잠재수요를 분석한 결과를 설명했다.

광주광역시의 경우 예상 접종자가 700명 넘는 의료기관 비중이 38%에 달해 혼잡도가 전국에서 가장 높은 것으로 나타났다는 것이다.

이로 인해 백신접종 혼잡은 물론 접종 대상자가 장시간 대기하거나 주어진 기간 내 백신을 맞지 못할 가능성도 제기되고 있다는 게 이 의원의 설명이다.

이 의원은 “혼잡 우려를 불식시킬 수 있도록 사전대응책이 마련돼야 한다”면서 “무엇보다 지역별 재정 소요 등 제반 여건을 고려한 특별재정 지원이 이뤄져야 한다”고 강조했다.

이에 대해 전해철 행정안전부 장관은 “접종 관련 자치단체의 예산이 부족하지 않도록 철저히 준비하겠다”며 “특히 혼잡도가 높게 나온 광주지역 상황을 검토해 접종에 차질이 없도록 하겠다”고 답변했다.

이와 함께 이 의원은 2분기에 본격적으로 실시되는 65세 이상 고령자 대상 백신 접종도 신청과 안내, 접종, 사후관리까지의 과정이 보다 안전하고 또 원활히 이뤄질 수 있도록 맞춤형 대응책의 필요성도 주장했다.

