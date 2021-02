퇴직 소방공무원 지역 '안전지킴이'로 활약

전통시장 안전점검, 독거노인 대상 안전서비스

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 소방안전 전문지식과 현장경험을 두루 갖춘 퇴직 소방공무원들이 지역의 안전지킴이로 활동하고 있다고 18일 밝혔다.

지난 해 인사혁신처가 주관하는 퇴직공무원 사회공헌사업에 선정되면서 경기도와 충청북도에서 지역 특색에 맞는 안전환경 조성 사업이 시작됐다.

충청북도 소방본부는 지난 해 6월부터 ‘전통시장 안전 보안관(Safe Guide)’ 제도 운영을 시작했다. 퇴직 소방공무원 5명이 전통시장 5개소 청주 육거리종합, 청주 사창, 충주 자유, 제천 중앙, 단양 구경 등에 배치돼 시장 내 화재예방을 위한 순찰활동, 소방출동로 확보를 위한 불법 주·정차 계도, 상인과 방문객 대상 소방안전교육 등을 한다.

안전보안관 활동장소는 화재 시 소방차 진입이나 출동이 어렵고 유동인구가 많아 화재발생 우려가 높은 전통시장 중 화재경계지구로 지정된 5곳을 선정했으며 인력 충원현황에 따라 장소를 늘려나갈 계획이다.

아울러 경기도소방재난본부는 지난 8월부터 거동이 불편한 독거노인 가정을 방문하여 노인 안전 서비스를 제공하는 ‘화재취약 실버세대 안전지킴이’ 사업을 운영 중이다. 노령인구가 증가함에 따라 혼자 사는 노인들의 화재나 낙상사고를 방지하기 위해 퇴직 소방공무원들(5명)이 독거노인 가정을 방문해 화재위험요소를 제거하고 화재경보기와 소화기를 배부한다. 또한 안전지킴이들이 세대를 방문해 실버세대의 눈높이에 맞는 안전교육을 하고 있다.

소방청 조인재 소방정책과장은 "운영 중인 시·도의 활동현황을 분석해 활동인원과 수혜대상을 늘릴 계획"이라며 "앞으로도 퇴직 소방공무원들의 전문지식과 경험을 사회에 환원할 수 있는 다양한 사업을 진행하겠다"고 설명했다.

한편 소방청은 현재 10명의 퇴직 소방공무원이 활동 중인 안전지킴이 사업의 활동인원과 지역을 확대해 4월부터 전라북도에서도 독거노인을 대상으로 한 안전관리 사업을 진행할 계획이다.

