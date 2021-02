쿠팡 "일용직 3000명, 상시직으로 전환하면 주식 준다"

상시직 전환 장려 정책 연장선

"직원 격려, 성장 과실 나눌 것"

"채용 현황따라 조기마감 가능"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 상시직으로 전환하는 일용직 근로자에게도 주식을 무상 부여한다고 17일 밝혔다.

쿠팡은 이날 보도자료를 내고 "현장 근로자 대상 1000억원 상당의 주식 부여는 상시직 현장 근로자뿐만 아니라 상시직으로 전환하는 일용직도 포함된다"고 전했다.

이어 "성장의 중추적 역할을 담당한 직원들을 격려하고 성장 과실을 나누기 위해 현장 근로자 전원에게 주식을 무상 지급하기로 했다"고 말했다.

일용직 근로자 대상 주식 부여는 3월 5일까지 상시직으로 전환하는 사람을 대상으로 한다. 목표인원은 약 3000명이다. 전환 규모는 물류센터별로 상이하며, 채용 현황에 따라 조기 마감될 수 있다고 쿠팡 측은 밝혔다.

한편 쿠팡은 일용직에게 상시직 전환을 지속적으로 제안해왔다. 이번 주식 부여를 통해 상시직 전환을 유도하는 것도 근로자에게 안정적인 근로조건을 제공한다는 방침에서 나왔다.

