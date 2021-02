17일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 경기 남양주시 진관산업단지 내 한 업체 앞에서 의료진이 방역복을 입고 있다. 방역당국에 따르면 진관산단 내 한 업체에서 근무하는 근로자 중 1명의 확진자가 나와 해당업체 200여명을 대상으로 전수검사를 한 결과 현재까지 114명이 확진 판정을 받았다. 진관산단에는 현재 59개 사업장이 입주해 1200여명의 근로자가 상주하는 것으로 알려졌다. /문호남 기자 munonam@

