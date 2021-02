시멘트업계, '2050 탄소중립 달성' 공동선언문 발표

[세종=아시아경제 권해영 기자] 시멘트업계가 정부의 2050 탄소중립 비전에 적극 동참하기로 했다.

시멘트 기업 7개사는 17일 서울 밀레니엄힐튼호텔에서 열린 '시멘트그린뉴딜위원회' 출범식에서 '2050 탄소중립 도전 공동선언문'에 서명했다.

이들 기업은 선언문을 통해 ▲혁신 기술개발과 생산구조 전환을 통한 탄소배출 감축 노력 ▲시멘트그린뉴딜위원회를 통한 민·관 소통과 공동 과제 지속 논의 ▲정부 정책과제 발굴·개선과 미래 산업 경쟁력 강화 등의 실천과제를 담았다.

시멘트산업은 온실가스 배출량이 2019년 기준 3900만톤으로 국가 전체 배출량의 5.6%, 산업부문의 10%를 차지한다. 참석기업들은 향후 온실가스 감축을 위한 업계의 노력과 공감대를 수요기업·협력사로 확산시켜 나가기로 했다.

이현준 시멘트협회장은 "탄소중립은 그간의 건설경기 위축, 유연탄 등 원자재 가격 상승 등과는 질적으로 다른 새로운 도전"이라며 "이번 탄소중립 동참 선언은 시멘트산업이 생산적이고 미래지향적으로 나아가는 주춧돌이 될 것"이라고 밝혔다.

이날 위원회는 ▲시멘트 업계의 온실가스 배출 현황 ▲탄소중립 혁신기술 개발과제 ▲향후 탄소중립 실행 방안 등을 논의했다.

강경성 산업통상자원부 산업정책실장은 이날 행사에서 "시멘트산업의 탄소중립 실현을 위해 건의사항을 최대한 반영해 관계부처와 협의하고 석회석 원료 대체기술, 에너지 공정효율 개선 등 혁신기술 연구개발에도 집중 투자하겠다"며 "순환자원 활용, 친환경 수소기반 기술 개발을 통해 시멘트 산업의 에너지 및 원료비용 부담을 줄이고 시멘트 탄소 중립 공정 혁신을 지원하겠다”고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr