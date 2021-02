정세균 "코로나 확진 다시 600명대…방역의식 해이 우려"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 17일 "연휴에 잠시 주춤했던 확진자는 계속 늘어 지난달 10일 이후 39일 만에 다시 600명을 넘었다"며 "살얼음판을 걷는 방역상황보다 더 우려스러운 것은 곳곳에서 드러나고 있는 해이해진 방역 의식"이라고 지적했다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "정부가 거리두기 단계를 낮춘 것은 방역을 느슨하게 하겠다는 의도가 결코 아니"라며 이같이 말했다.

아직 코로나 3차 유행이 진행 중인 상황인데도 일부 유흥업소 등에서 방역 수칙을 어긴 사례가 여전히 적발되고 있다. 특히 영업제한(밤 10시) 조치를 어기고, 숙박업소 등에서 늦은 시각까지 술자리를 갖는 경우도 있다.

정 총리는 이 같은 사례를 지적하면서 "일부 전문가들은 오는 3~4월 4차 유행의 가능성까지 경고하고 있다"며 "거리두기 완화로 일상이 조금은 회복된 것처럼 보이지만, 지금은 절대 긴장을 늦출 때가 아니다"고 거듭 강조했다.

정 총리는 "3차 유행을 확실히 제압하고 안정된 상황에서 백신 접종과 새학기를 시작하려면, 국민들이 '참여방역'으로 함께 해줘야 한다"며 "방역수칙의 빈틈을 찾아내 악용할 게 아니라, 틈새를 같이 메워 방역의 둑을 더욱더 단단하게 만들어줄 것을 간곡히 요청한다"고 말했다.

최근 문재인 대통령이 다음 달부터 '자율·책임'에 기반한 사회적 거리두기 개편을 예고한 가운데 정 총리는 "지속가능한 방역의 핵심은 '스스로 실천하는 방역""이라며 "무조건 문을 닫게 하기보다는, 감염 위험도가 높은 행위를 억제하는 섬세한 방역"이라고 부연했다.

그러면서 "국민들이 스스로 만들어준 방역수칙일수록 현장에서의 이행과 실천도 더 수월해질 것"이라며 "중앙사고수습본부(중수본)는 거리두기 개편 과정에서 각계의 의견을 충분히 수렴하고, 방역과 민생이 윈윈(win-win)하는 개편안을 만드는 데 심혈을 기울여 달라"고 당부했다.

