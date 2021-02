“산후조리도 AI로” KT, AI 산후조리원 서비스 제공

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,000 전일대비 450 등락률 +1.69% 거래량 1,518,012 전일가 26,550 2021.02.17 09:24 장중(20분지연) 관련기사 KT, 이시간 주가 +5.67%.... 최근 5일 기관 133만 8821주 순매수"한국, 5G 세계 1등…속도, 접근성 모두 우수" [클릭 e종목]향후 수년간 이 주가 다시 보기 어렵다…역사적 저점 'KT' close 는 서울 강서구에 위치한 ‘드팜므 산후조리원 마곡점’에서 인공지능(AI) 산후조리원을 구축하고 서비스를 시작한다고 17일 밝혔다.

KT AI 호텔에 사용된 기술과 솔루션을 이용해 ‘AI 산후조리원’ 전용 서비스를 최초로 구축한 것이다. KT AI 산후조리원 전용 서비스는 ‘드팜므 산후조리원 마곡점’ 22개 전 객실에 도입됐다.

산후조리원을 이용하는 산모들은 별도로 안내데스크나 신생아실 등에 전화할 필요 없이 ‘기가지니’를 호출해 산모복, 손목보호대, 기저귀, 물티슈 등 객실용품을 요청할 수 있고, 음성쇼핑 기능을 추가해 필요한 용품들을 음성만으로 구매할 수도 있다. 또한 TV, 커튼, 냉난방 등의 객실 시설 음성제어와 함께 컨시어지 서비스도 제공하며, 전문가 상담요청, 가족 면회요청, 마사지 요청, 수유 요청 등을 할 수 있다.

산후조리원에서는 수시로 접수되는 서비스 요청들을 시스템으로 관리할 수 있다. 기가지니를 통해 접수된 서비스 요청사항들은 관리자가 전용 페이지에서 상세히 확인하고, 업무 지연이나 누락 없이 직원을 배치하고 응대할 수 있어 조리원 운용 효율성이 높아진다.

KT는 이날 서비스 상용화와 함께 드팜므 산후조리원과 ‘호텔형 산후조리원 서비스 제공을 위한 업무협약’을 체결하기도 했다.

최준기 KT AI·BigData사업본부장 상무는 “코로나19 감염위험이 높은 시기인 만큼 산모와 신생아가 AI 산후조리원 서비스를 통해 안전함을 경험하길 바란다”며 “KT는 AI 기술을 각 산업영역에 적용해 고객의 요구에 맞춘 차별화된 서비스와 편의성을 제공하겠다”고 말했다.

