윤건영 "MB·국정원의 불법사찰...늦었지만 반드시 바로 잡아야"

[아시아경제 김소영 인턴기자] 국가정보원이 이명박 정부 당시 민정수석실 지시로 정치인과 민간인에 대한 국정원의 불법사찰이 있었음을 16일 인정했다. 해당 사안에 대해 문재인 정부 청와대 초대 국정기획상황실장을 지낸 윤건영 더불어민주당 의원은 "늦었지만 반드시 바로 잡아야 한다"는 입장을 밝혔다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "있을 수 없는 일이 벌어졌다. 정권 차원에서 정치인과 시민사회 주요 인사들을 불법적으로, 그것도 대규모로 사찰했던 사실이 뒤늦게 확인되고 있다"면서 "충격적인 일이다. 도저히 상식적으로 납득되지 않는다"고 했다.

이어 "이명박 청와대의 지시가 있었다고 한다. 국정원 단독으로 벌인 일도 아니다. 국세청, 경찰, 검찰 등 관계기관의 협조도 받아 조사 결과를 체계적으로 모아 관리하고 수시로 업데이트 했다"며 "암담하다. 민주주의 근간이 무너진 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "과거 국정원의 일탈 행위를 이대로 묵과할 수는 없다. 썩은 부분은 늦더라도 도려내어야 새 살이 돋아난다"며 강경한 입장을 표명했다.

윤 의원은 "판도라의 상자를 여는 것은 아닐까 일말의 걱정은 된다"면서도 "하지만 국정원이 제대로 된 정보기관으로 거듭나기 위해서 반드시 필요한 일"이라며 "제대로, 철저히, 끝까지 밝혀내겠다"고 강조했다.

김소영 인턴기자 sozero815@asiae.co.kr