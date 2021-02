[e공시 눈에 띄네]코스닥-16일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 멕아이씨에스=유상증자 최종 발행가액 2만8800원 확정

◆ 위세아이텍=보통주 1주당 0.5주 무상증자 결정

◆에스디시스템=5년 연속 영업 손실로 인한 상장적격성 실질심사 사유 추가 우려

◆ 펄어비스=액면가 500원에서 100원으로 주식분할 결정

◆W홀딩컴퍼니=제3자 배정 방식 150억원 규모 유상증자 결정

◆장원테크=불성실공시법인 지정

◆비츠로시스=거래소 코스닥시장위원회 상장폐지 의결

◆이엠네트웍스=자본 전액 잠식 등으로 인한 상장폐지 및 관리종목 지정 사유 추가 우려

