'성남사랑상품권' 할인 판매 40여일만에 570억 팔려

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시의 지역화폐인 '성남사랑상품권' 판매액이 500억원을 돌파했다.

성남시는 코로나19 위기 극복을 위해 성남사랑상품권 할인율을 6%에서 10%로 높여 지난 달 4일부터 판매한 결과 이달 16일까지 지류 상품권 191억원, 모바일 상품권 381억원 등 총 572억원이 판매됐다고 17일 밝혔다.

시는 단기간에 상품권이 많이 팔린 이유로 ▲월 구매 한도 50만원 어치를 45만원에 살 수 있다는 점 ▲22만명을 넘긴 모바일 상품권 가입자 ▲늘어난 가맹점(지류ㆍ1만6126곳, 모바일ㆍ1만6758곳) ▲통합카드 발행계획 등을 꼽았다.

시는 현 추세가 이어지면 올 상반기 2000억원 어치가 모두 팔릴 것으로 기대했다.

시는 10% 특별할인 판매분의 조기 소진을 막기 위해 현재 50만원인 성남사랑상품권 월 구매 한도를 다음 달부터 30만원으로 낮추기로 했다.

더 많은 사람이 성남사랑상품권을 할인된 가격에 살 수 있게 하기 위한 취지다.

시는 성남사랑상품권 유통을 더욱 활성화하는 방안도 추진한다.

모바일형과 체크카드형(정책수당 지급용)을 묶어 사용할 수 있는 통합카드를 올 상반기 발행한다.

시 관계자는 "올해 계획한 성남사랑상품권 발행 규모는 아동수당ㆍ청년수당ㆍ산후조리비 등의 정책수당 지급분 662억원을 포함해 모두 2662억원에 이른다"면서 "이용자의 편의와 함께 가맹점 매출 증대에 도움을 주는 시책을 지속 발굴ㆍ추진해 나가겠다"고 강조했다.

