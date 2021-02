[아시아경제 김봉주 기자] 15일 클론 DJ KOO 구준엽이 삭발 머리에 모근 문신을 했다는 사실이 알려지면서 화제다.

최근 유튜브채널 '그레이시티S.M.P'를 통해 구준엽의 문신 과정이 공개됐다.

영상에서 구준엽은 "나이들어 탈모가 더 심해져서 1년 고민 끝에 두피 문신을 감행했다"면서 "일반 문신보다 덜 아팠다. 이하늘, 홍석천에게도 권하고 싶다"고 했다.

두피 문신으로 유명한 디자이너 알렉스박은 "구준엽의 두상이 서구적이라 민머리가 잘 어울린다. 얼굴이 작기 때문에 이마 라인을 너무 많이 내리지 않을 것"이라고 설명했다.

구준엽의 머리에는 마치 실제 모근이 있는 것처럼 자연스러운 헤어 라인이 생겨 눈길을 끌었다.

구준엽이 문신한 모습을 본 누리꾼들은 "기술이 많이 발전했다"면서 감탄했다.

