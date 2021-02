[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 경부고속도로 부산방향 칠곡주유소는 코로나19 방역수칙으로 이번 설 연휴 기간 고향방문을 포기한 직원들을 위해 설 차례상을 지원했다고 16일 전했다.

부산방향 칠곡주유소는 지난 13일 설 아침 떡과 고기 등으로 풍성한 공동 차례상을 마련, 고향을 찾지 못한 직원들의 허전한 마음을 달래줬다.

주유소 관계자는 "코로나19 방역강화 대책으로, 화장실 등 주요 동선을 중심으로 철저한 소독활동을 지속적으로 펼치고 있다"면서 "사회적 거리두기 속에서도 방문객들이 안심하고 주유시설을 이용할 수 있는 분위기 조성에 최선을 다하고 있다"고 전했다.

