[아시아경제 조슬기나 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 카멀라 해리스 미국 부통령과 15일(현지시간) 전화 통화를 하고 코로나19, 기후변화 대응 방안 등을 논의했다고 AFP통신 등이 보도했다.

해리스 부통령실은 이날 배포한 성명에서 양측이 "코로나19와 기후변화, 국내뿐만 아니라 전 세계 민주주의를 지원하기 위해 긴밀한 양자, 다자 협력이 필요하다는 데 뜻을 같이했다"고 밝혔다. 마크롱 대통령과 해리스 부통령은 중동, 아프리카 등 지역 현안에 대해서도 양국간 협력 방안을 논의했다.

미국 부통령이 외국 정상과 직접 통화하는 것은 다소 이례적이다. 이는 조 바이든 대통령이 해리스 부통령이 외교 분야에서도 핵심 역할을 해주기를 바라는 것이라고 외신들은 전했다.

한편 마크롱 대통령은 지난달 20일 취임한 바이든 대통령과는 같은달 24일 첫 전화 통화를 했다.

