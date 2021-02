조규일 진주시장 방위산업 기술진흥연구소 안착 위해 '전방위적' 지원

방위산업 기술진흥연구소, 이전 완료된 공공기관 분리 첫 사례

성공적인 진주 혁신도시 안착하기 위해 적극적으로 협조하기로



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주 혁신도시로 이전한 국방기술품질원 부설 방위산업 기술진흥연구소가 올해 1월 1일 출범한 가운데 조규일 진주시장과 임영일 방위산업 기술진흥연구소장이 16일 면담을 하고 방위산업 기술진흥연구소의 진주시 안착을 위해 서로 협조하기로 했다.

진주시는 최근 국토 안전관리원 교육센터 진주 존치와 함께 방위산업 기술진흥연구소 개설과 관련하여 진주시에 안착한 이전 공공기관의 분리된 조직이 지역에 안착할 수 있도록 전방위적인 노력을 다하고 있다.

조규일 진주시장은 “진주시는 언제든 방위산업 기술진흥연구소와 소통할 준비가 되어있다”면서 “방위산업 기술진흥연구소는 이전 공공기관이 이전 이후 본원으로부터 분리된 첫 사례로, 성공적인 진주 혁신도시 안착을 위해 진주시 차원의 행정적 지원을 다 하겠다”고 말했다.

이에 임영일 방위산업 기술진흥연구소장은 “국방기술품질원에서 분사 이후 안정적인 조직 운영을 위해서 최선을 다하고 있다”며 “향후 방위산업발전을 위해 필요시에는 진주시에서 적극적으로 도와주기를 요청한다”고 말했다.

방산기술 진흥연구소는 정원의 증원 없이 국방기술품질원에서 분리돼 2본부 2센터로 조직이 신설되고 인사와 예산을 분리해 독립적으로 운영되며 국방기술품질원 진주 본원 근무 인원 256명보다 많은 326명이 근무한다.

진주시는 지난 9일 김사열 국가균형발전위원장과의 면담에서 방산기술 진흥연구소의 진주 존치 필요성에 관해 설명하고 진주시에 잘 안착할 수 있도록 협조를 요청했다. 이에 대해 국가균형발전위원장은 공감을 표시하고 이전 공공기관과의 소통을 강조한 바 있다.

방산기술 진흥연구소는 방위산업 육성 지원 및 국방 기술 기획·관리·평가 등의 업무를 수행하고 기술 생애주기 전체에 대한 국방 R&D 체계를 정립하여 여러 부서에 산재하여 있던 부품 국산화?수출지원 업무 등을 한 기관에서 수행함으로써 국방 분야 중소?벤처기업 중점 육성에 이바지하게 된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr