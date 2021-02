기안84 "약자 그리는 것이 기만 돼…뭘 해도 욕먹는 상황" 심경 토로

[아시아경제 강주희 기자] 웹툰 작가 기안84가 최근 자신이 연재 중인 웹툰을 둘러싼 여러 논란과 관련해 "뭘 해도 욕을 먹을 수밖에 없는 상황이 돼버렸다"며 "힘들다"는 심경을 밝혔다.

기안84는 15일 웹툰 작가 이말년의 유튜브 채널 '침착맨'의 '기안84 인터뷰 1부-이제 웹툰이 힘들어요'라는 제목의 영상에 출연했다. 이날 이말년은 또 다른 웹툰 작가 주호민과 함께 기안84의 작업실을 찾았다.

기안84는 이날 인터뷰에서 "20대 때는 나도 청년이었고 직업을 찾아 헤맸다. 이제는 잘 먹고 잘 사는 축에 들어가니까 약자 편에서 그림을 그리는 게 기만이 되더라"고 토로했다.

이어 "이제는 잘 먹고 잘사는 사람들 편도 그려야겠다고 생각했다"면서 "하지만 차기작은 없다. 이제 만화가 힘들다. 은퇴 선언은 아니다"라고 덧붙였다.

기안84는 "시청자도 무섭고, 네이버도 무섭다. 왜 이렇게 모든 사람이 무섭게 변하는지. 내가 사람들을 그렇게 만드나"라면서 "맨날 뭘 하면 욕을 먹는다. 사람들이 나에게 욕을 하는 게 쟤는 뭔데 TV에 나오냐고 한다. 무엇을 해도 욕을 먹을 수밖에 없는 상황이 돼버렸다"고 토로했다.

앞서 기안84는 네이버 웹툰에 연재 중인 '복학왕'에서 부동산 관련 에피소드를 통해 여러 차례 현 정부의 부동산 정책을 비판하는 취지의 장면을 그려 화제가 됐다.

기안84는 지난 2일 발표한 웹툰에서도 아파트 입주민과 무주택자의 갈등을 그리며 "똑같은 신분에서 한 명은 귀족, 한 명은 노예. 그것을 결정하는 것은 직업도 아닌 아파트였다"는 대사를 넣는 등 집값 폭등 문제를 풍자하는 장면을 그렸다.

또 지난달에는 정부가 추진하는 행복주택과 임대주택에 대해 주인공이 "선의로만 포장되어 있을 뿐 난 싫어! 그런 집은 너희나 실컷 살라고!"라고 소리치는 모습을 그리기도 했다.

이를 두고 누리꾼들은 '현 정부의 부동산 정책 문제를 잘 반영을 잘했다'는 반응을 보이기도 했으나, 일각에선 '도가 지나치다'는 비판의 목소리가 나오기도 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr