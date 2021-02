롯데GRS, 롯데잇츠 1주년 기념 프로모션

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS가 외식 주문 통합 애플리케이션(앱) 롯데잇츠 출시 1주년을 기념해 오는 22일까지 2000원 할인쿠폰 제공 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 지난해 2월 출시 이후 최초로 금액할인을 진행하는 행사다. 쿠폰을 다운받고 롯데리아, 엔제리너스, 크리스피크림 도넛 등 3개 브랜드에서 홈서비스나 잇츠오더로 1만4000원이상 주문 시 혜택을 받을 수 있다.

롯데잇츠는 ‘하루를 즐기는 맛있는 여행’이라는 콘셉트로 롯데리아, 엔제리너스, 크리스피크림 도넛, TGI 프라이데이스, 빌라드샬롯(이하 5개 브랜드)을 하나의 앱으로 통합한 롯데GRS의 자사 앱이다. 기존 롯데리아에서만 가능했던 배달 앱을 5개 브랜드로 확대해 딜리버리 서비스, 예약 및 테이블 주문 서비스 등을 추가한 것이 특징이다. 비대면 주문에 따른 고객 편의성 제고로 잇츠오더 주문은 전년대비 2배이상 증가했다.

