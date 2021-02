영암군 민속씨름단 ‘설날장사씨름대회 3체급 석권’

장성우 백두장사, 오창록 한라장사, 허선행 태백장사 등극



영암군 민속씨름단 첫 태백장사 배출로 그랜드 슬램 달성

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군 민속씨름단이 대한씨름협회가 주최하고 합천군 씨름협회에서 주관한 ‘2021 설날장사씨름대회’에서 백두장사와 한라장사, 태백장사 등 3체급 장사에 등극하는 눈부신 쾌거를 거뒀다.

16일 영암군에 따르면 지난 10일부터 15일까지 경상남도 합천군민체육관에서 열린 올해 첫 대회인 ‘2021 설날장사씨름대회’에서 영암군 민속씨름단은 3체급에 정상 자리에 오르면서 모래판의 최강구단임을 다시 한번 입증했다.

지난 11일 펼쳐진 태백장사 결정전에서는 올해 영암군 민속씨름단에 새로이 영입된 허선행 선수가 4강에서 신흥강호 울주군청 노범수 선수를 2대 1로 물리치고, 장사결정전에서 화려한 기술에 앞세워 수원시청 문준석 선수를 3대 2로 극적으로 승리하며, 태백장사 등극과 함께 개인 통산 2번째 태백장사에 올랐다.

또 대회 셋째 날인 지난 13일에 펼쳐진 한라장사 결정전에서 오창록 선수가 용인백옥쌀 우형원 선수를 3대 1로 가볍게 제압하면서 개인 통산 7회째 우승하면서 한라급 절대강자로 우뚝 섰다.

넷째 날인 지난 14일에는 2회 연속 천하장사 타이틀을 가진 장성우 선수가 관록의 울주군청 정경진 선수를 3대 1로 압도적인 실력 우위를 보이면서 또 한 번 백두장사를 차지했다.

허선행 선수와 오창록, 장성우 선수는 탁월한 기량을 바탕으로 역동적이고 화려한 기술씨름의 진수를 보이면서 전국의 씨름 팬들에게 깊은 인상을 남겼으며, 이를 통해 영암군의 특산품인 매력한우와 달마지쌀 등 우수 농·축·특산물을 시청자들의 뇌리에 각인시키면서 지역 홍보 도우미 역할도 충실히 수행했다.

한편 영암군 민속씨름단은 씨름계 아이돌스타인 태백급의 허선행 선수와 금강급의 김진호 선수를 신규 영입해 선수층을 보강했으며, ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 등의 예능 방송 출연과 각종 민속씨름대회 참여로 군정 홍보와 함께 영암의 브랜드파워를 키워가고 있다.

이로써 영암군 민속씨름단은 지난 2017년 창단 이후 이번 대회까지 천하장사 2회를 포함해 34회 장사 배출, 전국체전 금메달 2개, 단체전 우승 3회 등 총 39회 우승이라는 대기록을 달성하면서 대한민국 씨름의 역사를 새롭게 써 내려가고 있다.

전동평 영암군수는 “영암군 민속씨름단이 창단 후 4년 만에 태백에서 백두까지 모든 체급에서 우승을 차지하면서 그랜드 슬램을 달성해 씨름판의 절대강자임을 다시 한번 증명했다”면서 “영암군 민속씨름단이 한국 씨름과 영암군의 이름을 널리 알릴 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다

