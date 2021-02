볼보코리아, 고성능·친환경 B6 라인업 예약판매 개시…가격도 인하

XC90·S90·V90·XC60 등 대상

[아시아경제 유제훈 기자] 볼보자동차코리아는 고성능·고효율·친환경을 중시하는 고객을 겨냥한 새로운 마일드 하이브리드 B6 라인업의 예약판매를 개시한다고 16일 밝혔다. 대상차종은 XC90, S90, 90 클러스터와 XC60이다.

볼보가 새로 선보이는 B6 엔진은 기존 T6엔진을 대체하는 가솔린 기반 고성능 마일드 하이브리드 파워트레인이다. 제동과정에서 생성된 에너지를 회수해 가솔린 엔진을 지원, 연료 효율성을 높이는 한편 민첩한 엔진 반응을 이끌어 부드러운 가속 성능을 제공한다.

B6엔진의 최고출력은 300마력(5400 rpm), 최대토크는 42.8kgm(2100~4800rpm)이며, 정지상태에서 시속 100km까지 6.2초~6.7초(모델별 상이)만에 도달한다.

아울러 이번 모델엔 사륜구동(AWD) 시스템을 기본 적용하고, 도로 위 주행 정보를 직관적으로 확인할 수 있는 헤드업 디스플레이(HUD), 운전자가 선호하는 조향 특성을 쉽게 조정할 수 드라이브 모드 셀렉터를 제공해 주행 능력과 운전자의 편의를 높였다.

또 볼보의 첨단 안전 기술 집약체인 인텔리 세이프를 전 모델 기본 제공한다. ▲앞 차량과 간격을 유지하며 차선 중앙에 맞춰 조향을 보조하는 '파일럿 어시스트 II' ▲차량, 보행자, 자전거, 대형 동물 감지 및 교차로 추돌 위험 감지 기능에 조향 지원까지 갖춘 긴급제동 시스템 시티세이프티 ▲도로 이탈 완화 ▲반대 차선 접근 차량 충돌 회피 등의 최신 능동형 안전 시스템 등이 포함돼 있다.

이밖에도 2021년식 모델부터는 주행 가능 최고 속도를 운전자가 사전에 설정할 수 있는 '케어 키', 초미세먼지까지 정화하는 어드밴스드 공기청정기능도 기본 제공된다.

볼보는 친환경 파워트레인 보급 확대를 위해 B6 모델의 판매가를 기존 T6 모델 대비 260~440만원 가량 낮춰 판매한다. XC90 B6 AWD 인스크립션은 기존 T6모델 대비 260만원 가량 낮은 9290만원(인스크립션)에, XC60 B6 AWD 인스크립션은 기존 모델 대비 440만원 인하된 7100만원에 판매된다. 이 밖에도 ▲크로스컨트리(V90) B6 AWD 프로 7920만원 ▲S90 B6 AWD 인스크립션 7090만원(모두 부가세 포함, 개별소비세 인하분 적용 전)으로 책정됐다.

볼보는 업계 최고 수준인 5년 또는 10만㎞의 무상 보증과 소모품 교환 서비스를 제공한다. 여기에 B6 차량 모두 2종 저공해 자동차로 분류됨에 따라 공영 주차장, 공항 주차장 할인, 남산 1·3 호터널 등 혼잡통행료 면제(지자체별 상이) 등의 혜택도 받을 수 있다.

이윤모 볼보코리아 대표는 "새로운 B6 엔진은 성능과 효율, 거기에 환경 친화적인 소비 활동을 중요하게 생각하는 고객들에게 볼보가 제시하는 최적의 솔루션"이라며 "도로의 안전에서 더 나아가 지구의 안전까지 생각하는 볼보의 철학이 담긴 B6 라인업을 통해 스웨디시 럭셔리의 진화를 경험하시길 바란다"고 밝혔다.

한편 볼보는 이날 글로벌 전동화 전략에 따라 새로운 표준 파워트레인 B5 엔진이 탑재된 XC60의 가격도 공개했다. 휠 사이즈(18~19인치) 및 인테리어 마감, 바워스&윌킨스(B&W) 프리미엄 사운드 시스템, 오레포스(Orrefors) 크리스탈 기어노브 등의 차이에 따라 모멘텀(6090만원)과 인스크립션(6700만원) 두 가지 트림으로 판매된다. 이번에 공개된 B6 모델들과 XC60 B5 는 오는 4월 경 고객 인도가 시작될 예정이다.

